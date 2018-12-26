Посол России рассказал о влиянии санкций США на сотрудничество с Китаем

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26 декабря, среда  |  Последнее обновление — 08:46  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Почему Лукашенко недоволен итогами встречи с Путиным

Рукопожатие двух президентов крепкое – но не менее сильны и расхождения в их позицияхФото: kremlin.ru
В Москве прошла долгожданная встреча лидеров России и Белоруссии. Перед ее началом раздавались не самые радужные прогнозы, да и Александр Лукашенко жаловался на требования, предъявляемые ему Москвой. В чем суть противоречий между двумя странами – и почему Лукашенко явно остался недоволен итогами переговоров? Подробности...
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Кто и как ищет в космосе опасные для Земли объекты

Инцидент в Хабаровском крае скорее напоминает оползеньФото: кадр из видео
«Падение тела размерами порядка 100 метров в диаметре создаст на Земле кратер наподобие Аризонского. Тела размерами от 1,5 км несут в себе угрозу многолетней ядерной зимы, которая уничтожит нашу цивилизацию», – рассказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Он оценил вероятность падения метеорита в Хабаровском крае. Подробности...
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США оценили американскую жизнь в полмиллиарда долларов

Дело корейского узника Отто Уормбиера можно признать уникальнымФото: Guo Yina/Xinhua/Global Look Press
Северная Корея должна выплатить 501 млн долларов простой американской семье. По крайней мере, такое решение принял суд в США, хотя оно парадоксально и практически неисполнимо. В этом деле фигурируют пытки и трагедия, спровоцированная ребячеством, но главное в том, что оно наглядно показывает, насколько далеко Америка готова распространять свою власть. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел. Подробности...
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Как немецкие бизнес-знахари едва не сделали меня инвалидом

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Зашла к врачу за рецептом на таблетки от кашля. Заодно показала колено. Он резко скомандовал: «Пойдемте!» В Германии принято выполнять команды – особенно врачей. Я мысленно сказала «яволь», хотя и не сразу поняла, куда мы пойдем. Подробности...
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Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле

Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...
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          Посол России рассказал о влиянии санкций США на сотрудничество с Китаем

          26 декабря 2018, 08:27

          Текст: Алина Назарова

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          Санкции Вашингтона в определенной степени усложняют сотрудничество России с Китаем, но не сказываются на его темпах и объеме, заявил посол России в Пекине Андрей Денисов.

          «Есть, конечно, и сложности. Например, политика санкций – она ощутимо влияет на механизм наших взаиморасчетов, получение кредитных средств для многих наших компаний… Но тем не менее, это как плохая погода в сельском хозяйстве: идет дождь, но работать надо. В общем и в целом: да, это затрудняет чисто техническую сторону нашего сотрудничества, но не сказывается на его темпах и объемах», – сказал посол, передает РИА «Новости».

          Посол также заявил, что переговоры России и Китая по проекту поставок газа по западному маршруту идут без отставания. «Многое там уже согласовано, насколько нам известно, кроме, может быть, определения цены. Но, если есть потребность, то и такого рода договоренности могут быть быстро достигнуты. Во всяком случае, мы не отстаем с точки зрения хода переговоров», – сказал Денисов.

          Кроме того, дипломат добавил, что Россия и Китай близки в позиции о необходимости достижения договоренностей по созданию международной системы контроля и ограничения выведения оружия в космос. Он отметил, что «если в этом вопросе и возможны какие-то развязки, то они не в плане наращивания как такового технического потенциала, хотя это тоже возможно, а через достижение определенных договоренностей, которые лимитировали бы этот процесс, поставили бы его в разумные рамки, а здесь мы с Китаем действительно очень близки».

          Говоря о сотрудничестве России и Китая в арктическом регионе, Денисов отметил, что проект Северного морского пути требует значительных усилий и инвестиций, добиться его реализации в одиночку России будет крайне сложно. «Тут необходимы действительно большие затраты, сопоставимые, может быть, с теми, которые были в проекте «Ямал-СПГ», – отметил дипломат.

          «Конечно, наши китайские партнеры имеют большой интерес, и вы это могли заметить хотя бы по тому, что они в этом году выпустили «Белую книгу» и «Голубую книгу» по Арктике. Они просуммировали взгляды и подходы Китая к освоению Северного морского пути, и это хорошо, потому что до этого разные были толкования, и они уводили в сторону», – отметил он.

          При этом, отвечая на вопрос о том, не грозят ли амбиции Китая интересам России в арктическом регионе, посол заявил, что «все зависит от нас самих, как мы сами будем готовы выстраивать это сотрудничество».

          Денисов также сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию в 2019 году с государственным визитом. «Уже известно, что председатель КНР посетит Санкт-Петербург для участия Петербургском экономическом форуме (6-8 июня), и разумеется, станет точно так же там главным гостем», – сказал российский посол.

          В свою очередь президент России Владимир Путин станет главным гостем на форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в апреле следующего года в Китае. По предварительным планам китайской стороны, ожидается приезд около 40 глав государств и правительств, добавил посол.

          Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 20 декабря заявил, что рост двустороннего торгового оборота между Китаем и Россией стал следствием роста уровня доверия между странами.


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