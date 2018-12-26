Посол России рассказал о влиянии санкций США на сотрудничество с Китаем

Санкции Вашингтона в определенной степени усложняют сотрудничество России с Китаем, но не сказываются на его темпах и объеме, заявил посол России в Пекине Андрей Денисов.

«Есть, конечно, и сложности. Например, политика санкций – она ощутимо влияет на механизм наших взаиморасчетов, получение кредитных средств для многих наших компаний… Но тем не менее, это как плохая погода в сельском хозяйстве: идет дождь, но работать надо. В общем и в целом: да, это затрудняет чисто техническую сторону нашего сотрудничества, но не сказывается на его темпах и объемах», – сказал посол, передает РИА «Новости».

Посол также заявил, что переговоры России и Китая по проекту поставок газа по западному маршруту идут без отставания. «Многое там уже согласовано, насколько нам известно, кроме, может быть, определения цены. Но, если есть потребность, то и такого рода договоренности могут быть быстро достигнуты. Во всяком случае, мы не отстаем с точки зрения хода переговоров», – сказал Денисов.

Кроме того, дипломат добавил, что Россия и Китай близки в позиции о необходимости достижения договоренностей по созданию международной системы контроля и ограничения выведения оружия в космос. Он отметил, что «если в этом вопросе и возможны какие-то развязки, то они не в плане наращивания как такового технического потенциала, хотя это тоже возможно, а через достижение определенных договоренностей, которые лимитировали бы этот процесс, поставили бы его в разумные рамки, а здесь мы с Китаем действительно очень близки».

Говоря о сотрудничестве России и Китая в арктическом регионе, Денисов отметил, что проект Северного морского пути требует значительных усилий и инвестиций, добиться его реализации в одиночку России будет крайне сложно. «Тут необходимы действительно большие затраты, сопоставимые, может быть, с теми, которые были в проекте «Ямал-СПГ», – отметил дипломат.

«Конечно, наши китайские партнеры имеют большой интерес, и вы это могли заметить хотя бы по тому, что они в этом году выпустили «Белую книгу» и «Голубую книгу» по Арктике. Они просуммировали взгляды и подходы Китая к освоению Северного морского пути, и это хорошо, потому что до этого разные были толкования, и они уводили в сторону», – отметил он.

При этом, отвечая на вопрос о том, не грозят ли амбиции Китая интересам России в арктическом регионе, посол заявил, что «все зависит от нас самих, как мы сами будем готовы выстраивать это сотрудничество».

Денисов также сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию в 2019 году с государственным визитом. «Уже известно, что председатель КНР посетит Санкт-Петербург для участия Петербургском экономическом форуме (6-8 июня), и разумеется, станет точно так же там главным гостем», – сказал российский посол.

В свою очередь президент России Владимир Путин станет главным гостем на форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в апреле следующего года в Китае. По предварительным планам китайской стороны, ожидается приезд около 40 глав государств и правительств, добавил посол.

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 20 декабря заявил, что рост двустороннего торгового оборота между Китаем и Россией стал следствием роста уровня доверия между странами.