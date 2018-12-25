Святого Николая в Житомире уволили как сторонника русского мира

В украинском Житомире исполнителя роли Святого Николая, который поздравляет украинцев с праздниками вместо Деда Мороза, заменили из-за обвинений в сепаратизме, сообщила глава управления культуры городского совета Нина Рябенко.

Роль Святого Николая изначально была дана журналисту Руслану Морозу. Однако после того, как в Сети было опубликовано видео конфликта члена исполнительного комитета горсовета Веры Гринишиной с Морозом, его сняли с этой роли, передает УНИАН.

«После неприемлемой ситуации, имевшей место 23 декабря, мы решили, что работать в домике Святого Николая Руслан Мороз не будет. Мы уже нашли другого актера на роль Святого Николая», – написала Рябенко.

На видео Гринишина вступила в словесную перепалку с Морозом. Гринишина рассказала, что 23 декабря с семьей находилась на Рождественской ярмарке, когда увидела, что в резиденции Святым Николаем работает «известный в городе сторонник «русского мира» Руслан Мороз».

«Напоминаю, что Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности – пресс-секретарем «Русского содружества». Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену», – добавила Гринишина.

У Мороза спросили, кто взял его на работу Святым Николаем, однако, как утверждает Гринишина, журналист отреагировал агрессивно и стал оскорблять и толкать тех, кто предъявлял ему претензии.

Отметим, что на видео, опубликованном Гринишиной, видно, что это она вместе с дочерью устроили скандал в резиденции Святого Николая.

Позже Мороз на своей странице в Facebook сообщил, что уже не работает Святым Николаем, так как после указанного конфликта его заменили на другого человека. Обе стороны конфликта обратились в полицию.

Напомним, в 2016 году Дед Мороз и Снегурочка попали на Украину под декоммунизацию – их заменил Святой Николай.