Су-34 потренировались у границ Украины уничтожать системы ПВО

В Ростовской области состоялись летные учения, в которых участвовали более 10 бомбардировщиков Су-34 и около 200 военнослужащих летного и инженерно-технического состава авиационного полка ЮВО.

Экипажи бомбардировщиков справились с наземными радиолокационными станциями обнаружения средств ПВО условного противника. Используя штатные комплексы радиоэлектронного подавления, они создали ложные цели для наземных средств радиоэлектронной борьбы, скрыли свое нахождение с экранов локаторов и осуществили электронные пуски по наземным объектам условного противника, сообщается на странице Минобороны России в Facebook.

Также экипажи отработали маневры по уходу от ответного огня средств ПВО.

Накануне истребители-бомбардировщики Су-34 и бомбардировщики Су-24 добились уничтожения всех наземных целей во время учений на полигоне в Курганской области. Сообщается, что в маневрах участвовали 15 самолетов, летчики в общей сложности выполнили более 30 вылетов.