Генерал ВСУ объяснил «отказ» Запада поддерживать Украину

Запад практически перестал поддерживать Украину, поскольку она создает для него проблемы, заявил бывший министр обороны страны, генерал армии Александр Кузьмук.

«Непросто дать откровенную оценку. Она не позитивная. Мы становимся раздражителем для Европы и Америки», – сказал военный, комментируя реакцию на инцидент в Керченском проливе и ситуацию на Украине.

По его словам, на западе рассчитывают, что Киев начнет самостоятельно решать проблемы. «Это уже не просто намек – это демонстрация, что давайте, разбирайтесь, мы уже устали. И самое страшное в том, чтобы мы остались без политической поддержки», – заключил генерал в эфире телеканала «112. Украина».

В середине декабря депутат Верховной рады Виктор Бондарь также заявил, что Европа «надурила» Киев «по экономическим соглашениям». Кроме того, в Киеве признали нежелание ЕС пускать Украину на свой рынок.