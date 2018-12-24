Названы сроки оглашения послания президента Федеральному Собранию

Послание президента Федеральному Собранию будет оглашено в первом квартале будущего года, точная дата будет зависеть от графика главы государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Поверьте, никаких тайных смыслов, конспирологических версий, которые иногда появляются в СМИ, здесь нет», – сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, почему традиционное послание президента, которое, как правило, оглашается в конце года, на этот раз было перенесено.

Она отметила, что у главы государства есть обязательство – ежегодно выступать с посланием ФС, что он регулярно и делает, передает РИА «Новости».

«Там не обозначено, что это должно быть перед Новым годом, там нет дат. В этом году президент выступил с посланием в марте, соответственно, в первом квартале следующего года президент так же выступит, безусловно, с посланием Федеральному Собранию», – добавила спикер верхней палаты парламента.

В начале декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин не будет в этом году выступать с посланием Федеральному собранию, обращение состоится уже в 2019 году.