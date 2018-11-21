Американские СМИ объяснили послу США, почему он неправ о «музейности» Ту-160

Американский журнал The National Interest раскритиковал посла США в Колумбии Кевина Уитакера за сравнение российских стратегических ракетоносцев Ту-160 с «музейными экспонатами», посчитав, что они не представляют какой-либо угрозы.

В статье NI говорится, что с учетом нынешних возможностей Ту-160, а также принимая во внимание их предстоящую модернизацию до уровня Ту-160М2, можно заключить, что данные самолеты останутся актуальными в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

Автор публикации подчеркнул, что в «атмосфере политического позерства» необходимо учитывать уровень возможностей российских ракетоносцев. В статье говорится, что возраст техники не обязательно говорит о ее отсталости.

Издание напомнило, что американские истребители F-16 на 10 лет старше Ту-160, но до сих пор находятся в строю и, как ожидается, останутся на вооружении США до 2040-х годов.

При этом стратегические бомбардировщики, такие как Ту-160, для выполнения своих задач не обязательно должны соответствовать последним достижениям авиастроения.

Автор статьи предупредил американского посла, что Ту-160 представляют угрозу, так как способны «надежно» доставлять до цели свою боевую нагрузку, что было продемонстрировано в Сирии. Кроме того, напоминает NI, Россия планирует модернизировать свой парк ракетоносцев: Ту-160М2 будет оснащен современной авионикой и улучшенными двигателями, что свидетельствует об успехе базовой модели.

Напомним, Уитакер отреагировал на прибытие в Венесуэлу российских Ту-160, Ан-124 и Ил-62, отметив, что они «реально из музея» и нельзя считать провокацией «самолеты такого возраста». В Минобороны России назвали его оценку дилетантской. Командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что высказывание американского дипломата является непрофессиональным и прозвучало из зависти.