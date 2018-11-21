Командующий дальней авиацией заявил о зависти посла США к Ту-160

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские стратегические бомбардировщики Ту-160 «музейными экспонатами» из зависти, заявил командующий дальней авиацией России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Кобылаш заявил «Красной звезде», что данное высказывание дипломата о Ту-160 «является непрофессиональным», за ним «скрыта самая простая зависть», ведь у российского самолета в мире нет аналогов: Ту-160 по максимальной скорости (2 тыс. 230 км/ч) превосходит истребители на вооружении стран НАТО, а удары может наносить, не заходя в зону действия ПВО протиавника.

Кобылаш подчеркнул, что вскоре у российской авиации появятся модернизированные Ту-160М2, так что «на ближайшие годы конкурентов у этого самолета нет», передает РИА «Новости».