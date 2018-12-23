Скорая помощь в Москве столкнулась с несколькими машинами

В Москве на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект произошла авария с участием машины скорой помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице.

В ведомстве уточнили, что сообщение о ДТП поступило в субботу, 22 декабря, в 22.29 мск. В результате аварии есть пострадавшие, им оказывается помощь, передает РИА «Новости».

Участников ДТП деблокировали пожарно-спасательные службы.

В начале декабря на востоке Москвы произошло столкновение легковой машины и кареты скорой помощи.