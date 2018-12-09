Машина скорой помощи перевернулась в Москве

На востоке Москвы произошло столкновение легковой машины и кареты скорой помощи, сообщили в местном управлении ГИБДД.

ДТП произошло на Сиреневом бульваре. Медики и пациент получили незначительные травмы и ушибы. В результате аварии машина скорой помощи перевернулась, передает РИА «Новости».

6 декабря на Кубани произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и скорой помощи, погибли шесть человек.