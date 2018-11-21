ДТП со скорой произошло на Кубани, много жертв

В результате лобового столкновения легкового автомобиля и скорой помощи в Краснодарском крае погибли шесть человек, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба пресс-служба краевого ГУ МВД.

Автомобиль ВАЗ-2114 и карета скорой помощи столкнулись на девятом километре автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная в районе станицы Некрасовская, передает ТАСС.

Находящиеся в автомобиле ВАЗ шесть человек, в том числе двое детей, погибли на месте. Трое сотрудников скорой помощи и еще один пассажир легкового автомобиля госпитализированы.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.