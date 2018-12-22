В ЛНР сообщили о переброске составов с танками ВСУ в Донбасс

На железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе прибыли два состава с танками и другим вооружением, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Прибыли два состава с танками (Т-64), противотанковыми пушками (МТ-12) и БМП-1», – передает слова Осадчего «Луганский информационный центр».

По его словам, эту информацию подтверждают и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в отчете за 21 декабря.

В среду стало известно, что в зоне операции объединенных сил Украины в Донбассе подготовлены вертолетные площадки для боевой и санитарной авиации, активно пополняются банки крови и экстренно освобождаются койки в госпиталях.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные могут пойти в наступление в Донбассе 24–25 декабря.

В то же время украинская сторона в ходе заседания подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе отказалась обсуждать новогоднее перемирие.