Названа новая дата наступления ВСУ в Донбассе

Украинские военные могут пойти в наступление в Донбассе 24–25 декабря, это необходимо Киеву для продления военного положения, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Украинское командование было вынуждено перенести наступление на более поздний срок. Планы (президента Украины Петра) Порошенко абсолютно прозрачны. Ему нужен повод, чтобы продлить заканчивающееся 26 декабря военное положение на Украине. И он его активно ищет. Не исключено, что 24–25 декабря сами ВСУ предпримут попытку наступления», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

В ДНР также заявили, что помешать наступлению украинских войск 14 ноября могло обнародование этого плана ополченцами.

Басурин добавил, что в наступлении украинские силовики намерены задействовать 20-тысячную военную группировку, которая сконцентрирована на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги.

«Нашим защитникам на горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе шести бригад, общей численностью до 20 тыс. человек», – сказал он.

Сейчас, по его словам, в районе Горловки подтверждено нахождение 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой и 81-й аэромобильной бригад, в ближайшее время прибудут также 30-я и 93-я механизированные бригады, два дивизиона РСЗО «Ураган» и дивизион трехсотмиллиметровых реактивных систем «Смерч». Кроме того, в этом районе, утверждает Басурин, сосредоточены более 120 танков, 250 арторудий и минометов, 110 установок РСЗО.

На прошлой неделе ДНР заявляла, что ВСУ начнут наступление со стороны Мариуполя 14 декабря.