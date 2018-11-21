В Раде попросили Порошенко объявить войну России

Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес в парламент проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко, в котором излагается просьба об объявлении войны России.

Документ носит название «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращение транспортного сообщения с Российской Федерацией», передает РИА «Новости».

Ранее Порошенко внес в Верховную раду проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

В конце ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. В ответ на Украине было введено военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

20 декабря Порошенко заявил, что ВСУ перебрасывают десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей.