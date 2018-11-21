Путин рассказал об отношении к хеви-металу

Президент Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой признался, что не является поклонником хеви-метала и предпочитает этому жанру рок-музыки классику.

«Хэви-метал для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато, хотя любая музыка приятна, если она талантлива, она всегда должна рождать какие-то положительные эмоции. Мне нравится и современная музыка, и так называемая популярная классическая музыка, но не очень сложная, потому что нужно быть хорошо подготовленным слушателем», – передает его слова ТАСС.

Путин добавил, что любит слушать «традиционные классические произведения самых любимых в мире авторов». Он назвал среди любимых композиторов Чайковского, Шуберта, Моцарта, Листа, Шопена, Бетховена и Брамса.

В интервью он также рассказал о том, какие профессии рассматривал в детстве.

В четверг Путин после большой пресс-конференции дал интервью Регине Парпиевой, исполнив ее мечту.

Президент в декабре посетил форум добровольцев России, где волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной» по исполнению желаний тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами ребят, которые могли выбрать волонтеры, чтобы затем исполнить. Президент собрал пять оставшихся на стенде желаний и пообещал их исполнить.

Всероссийский проект «Мечтай со мной» создан при поддержке платформы «Россия – страна возможностей».