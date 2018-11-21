Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

Российский лидер Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой признался, что никогда не мечтал стать президентом России.

«Я никогда не мечтал стать президентом, у меня не было такой мечты и намерений таких не было. Это произошло в силу стечения обстоятельств и предложения от первого президента России», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что занял этот пост в результате выборов.

Путин рассказал, что в разное время у него были разные пожелания, какую профессию выбрать.

«Одно время хотел быть летчиком, потом – просто военным, потом, когда стал постарше, хотел работать в органах внешней разведки», – сказал он.

По его словам, желание стать разведчиком обусловлено на книгах и фильмах об этой профессии.

«Мне показалось очень важно и очень интересно, когда один человек в силу своих знаний, способностей, любви к Отечеству, своей готовности достижения результата любой ценой, самопожертвования способен добиваться в одиночку таких результатов, которые важны для страны в целом и для миллионов людей, особенно если это происходит в условиях особых ситуаций или войны», – сказал президент.

«И все-таки Вы стали президентом?» – задала вопрос девушка. Путин отметил, что «так получилось», и заявил, что не пожалел об этом.

В начале интервью Путин поинтересовался у девушки, где она уже смогла побывать в столице. Регина рассказала, что успела пообщаться с журналистами, которые раскрыли ей секреты профессии. Также она поучаствовала в соревнованиях по плаванию. Региона заметила, что Путин тоже увлекается этим видом спорта.

Президент дал интервью 17-летней Регине Парпиевой интервью после большой пресс-конференции, исполнив ее мечту.

Путин на форуме добровольцев России собрал пять желаний, висевших на стенде проекта «Мечтай со мной», и пообещал их исполнить.