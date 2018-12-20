Депутатов Госдумы оставили без новогоднего корпоратива

Новогоднего корпоратива для депутатов в этом году не будет, сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

«Новогоднего корпоратива в Государственной Думе не запланировано и не будет», – цитирует Савастьянову «Интерфакс»

Она добавила, что осенняя сессия Госдумы завершилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы.

«Мы продолжаем свою работу. Парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей», – заключила Савастьянова.

Закрытие осенней сессии Госдумы состоялось 19 декабря.

В конце 2013 года президент Владимир Путин выразил недоумение тем, что работники не в состоянии оплачивать корпоративы самостоятельно, и назвал дикостью выделение средств на эти цели из бюджета организаций. Интерес к этой теме возрос после большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся 19 декабря 2013 года. Тогда сотрудница газеты «Собеседник» пожаловалась на тяжелую финансовую жизнь печатных СМИ, в том числе отсутствие средств на различные мероприятия в коллективах. Начиная с 2014 года в организациях, особенно с госбюджетом, праздничные корпоративы решено проводить исключительно за счет самих сотрудников.