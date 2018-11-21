«Новая церковь» Украины попыталась заказать в России копию посоха святителя Петра

Московские ювелиры получали заказ от представителей «новой церкви» Украины на создание копии посоха первого митрополита Киевского и вся Руси святителя Петра; раскольникам отказали, сообщил секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви архимандрит Лазарь (Терещенко).

Архимандрит Лазарь сообщил в Facebook, что «в рамках подготовки к «интронизации» предстоятеля так называемой православной церкви Украины Епифания представители бывшего митрополита Александра (Драбинко) позвонили московским ювелирам для заказа точной копии посоха святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, Московского чудотворца», однако «получили отказ».

Митрополит Киевский и вся Руси святитель Петр получил посох из рук патриарха Константинопольского Афанасия в 1305 году.

Отметим, что этот посох был вручен патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во время его интронизации в 2009 году.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», после которого появилась «православная церковь Украины» (ПЦУ).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.