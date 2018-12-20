Турция сменила посла в России

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о назначении 25 глав дипмиссий за рубежом, в том числе в России, сообщает официальное издании Resmi Gazete.

Новым послом в Российской Федерации назначен руководитель департамента МИД по консульским вопросам Мехмет Самсар. На этом посту он сменит Хюсейина Дириоза, передает ТАСС.

Дипмиссию Турции на Украине возглавит заместитель главы департамента МИД по Восточной Европе Ахмет Гюльдере. Послом в Узбекистане станет заместитель директора Агентства по сотрудничеству и координации при правительстве Турции Мехмет Сурэй Эр.

Турция также сменила послов в Австралии, Австрии, Бразилии, Испании, Португалии, Румынии.

Еще в сентябре источник в дипломатических кругах в Анкаре сообщил, что Турция назначила нового посла в России, им стал глава консульской службы турецкого МИД Мехмет Самсар.