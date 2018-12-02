На митинге оппозиции в Тбилиси подняли украинские флаги

Взгляд
2 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:21  |  vz.ru
Разделы

Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
Перейти а раздел…

Пентхаус для Путина в Трамп-Тауэр придумала американская разведка

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн рассказывает о своем клиентеФото: Jonathan Ernst/Reuters
Одной из причин, побудивших Трампа отказаться от встречи с Владимиром Путиным, стала новая порция разоблачений его «русских связей» – столь же абсурдная, как и предыдущая, но вызывающая в США много шума. Теперь речь идет о том, что компания Трампа якобы собиралась подарить Владимиру Путину пентхаус в Москве – и переговоры об этом шли даже тогда, когда миллиардер уже был выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. Подробности...
Перейти а раздел…

Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Что общего у матерщинника с эксгибиционистом

Дометий Завольский, историк-архивист
Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров: Путин на пальцах объяснил Макрону и Меркель инцидент с Украиной
          Эксперт объяснил отказ Путина от зеркального ответа УкраинеНа митинге оппозиции в Тбилиси подняли украинские флагиПутин ответил на британские сравнения России с террористамиОпределены соперники сборной России в борьбе за выход на ЧЕ-2020
          Норвегия и Польша решили строить альтернативу «Северному потоку – 2»Американские СМИ призвали наказать Россию «без лишнего шума»Русский экзархат в Европе прокомментировал решение Фанара о роспускеВакарчук рассказал о визите в Крым в марте 2014 года
          Путин дал оценку американскому боевику о спасении российского президентаОбъяснено, почему Европа «через не могу» поддерживает УкраинуНа Первом канале отреагировали на обвинения Британии в шпионаже«План» России по захвату городов Украины объяснили воспаленным воображением Порошенко

          Главная тема


          Почему провалилась операция израильского спецназа

          перед митингом оппозиции


          В Тбилиси задержаны семеро вооруженных граждан Украины

          железнодорожная авария


          Стало известно, какая военная техника перевернулась на Транссибе

          звукотепловая разведка


          «Росэлектроника» рассказала о напугавшем американцев «Пенициллине»

          Видео

          военное положение


          Ротару отказалась выступать в России из-за произошедшего в Керченском проливе

          давняя проблема


          Власть меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

          авиационная наука


          Как Россия испытывает самолеты будущего

          нравственный камертон


          Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

          особенности культуры


          Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «война идентичностей»


          Егор Холмогоров: Николай II – отец-основатель русской авиации

          Историческая память


          Лев Пирогов: Почему ребенок должен писать письмо отцу на фронт

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          На митинге оппозиции в Тбилиси подняли украинские флаги

          2 декабря 2018, 15:06

          Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

          Версия для печати

          От 5 до 7 тыс. сторонников оппозиционного «Единого национального движения» собрались на митинг 2 декабря на проспекте Руставели с требованием досрочных выборов в парламент, которые намечены на 2020 год, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

          «У нас украли выборы президента, мы не смиримся, будем бороться до конца! Мы будем гиперактивными», – заявил на митинге депутат от «националов» Ника Мелия.

          На митинге реют грузинские и украинские флаги. Утром в воскресенье МВД Грузии задержало с оружием семерых граждан Грузии, которые прибыли поддержать грузинских оппозиционеров.

          Оппозиция не соглашается с итогами выборов президента 28 ноября, которые убедительно выиграла поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» экс-глава МИД Саломе Зурабишвили. Международные наблюдатели признали выборы конкурентными и прозрачными, хотя и выдвинули ряд критических замечаний.

          Инаугурация Саломе Зурабишвили состоится 16 декабря. А скрывающийся от грузинского правосудия в Амстердаме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави-2» призвал сторонников не допустить церемонию вступления в должность избранного президента.

          «Саломе Зурабишвили не станет президентом Грузии», – заявил Мелия.

          Ранее сообщалось, что в Тбилиси были задержаны семеро вооруженных граждан Украины, которые прибыли на митинг оппозиции.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............