На митинге оппозиции в Тбилиси подняли украинские флаги

От 5 до 7 тыс. сторонников оппозиционного «Единого национального движения» собрались на митинг 2 декабря на проспекте Руставели с требованием досрочных выборов в парламент, которые намечены на 2020 год, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У нас украли выборы президента, мы не смиримся, будем бороться до конца! Мы будем гиперактивными», – заявил на митинге депутат от «националов» Ника Мелия.

На митинге реют грузинские и украинские флаги. Утром в воскресенье МВД Грузии задержало с оружием семерых граждан Грузии, которые прибыли поддержать грузинских оппозиционеров.

Оппозиция не соглашается с итогами выборов президента 28 ноября, которые убедительно выиграла поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» экс-глава МИД Саломе Зурабишвили. Международные наблюдатели признали выборы конкурентными и прозрачными, хотя и выдвинули ряд критических замечаний.

Инаугурация Саломе Зурабишвили состоится 16 декабря. А скрывающийся от грузинского правосудия в Амстердаме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави-2» призвал сторонников не допустить церемонию вступления в должность избранного президента.

«Саломе Зурабишвили не станет президентом Грузии», – заявил Мелия.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси были задержаны семеро вооруженных граждан Украины, которые прибыли на митинг оппозиции.