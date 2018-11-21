В Тбилиси задержаны семеро вооруженных граждан Украины

Семь граждан Украины задержаны в Тбилиси утром в воскресенье во время спецоперации в одной из гостиниц, им инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия, совершенное группой лиц, и грозит до 8 лет тюрьмы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на МВД Грузии.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, среди задержанных, по данным грузинских СМИ, – гражданин Украины грузинского происхождения Лука Чхетия, который воюет за официальный Киев в Донбассе.

В семье задержанного грузина говорят, что «тот совместно с соратниками прибыл на акцию оппозиции», которая должна состояться днем в Тбилиси, и обвиняют МВД в провокации.

Напомним, на этой неделе в Грузии прошел второй тур президентских выборов. Победу одержала Саломе Зурабишвили, набравшая 59,52% голосов. Кандидат от партии Михаила Саакашвили Григол Вашадзе набрал 40,48%.

Тем не менее, Вашадзе отказался признавать результаты выборов. Сам Саакашвили призвал соратников к массовому неповиновению и акциям протеста.

В воскресенье в Грузии проходит митинг оппозиции, куда и прибыли задержанные украинцы.