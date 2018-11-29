Вашадзе заявил об отказе признавать итоги выборов в Грузии

Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе заявил, что не признает результаты выборов.

«Мы не признаем эти выборы и их результаты. У нас нет президента», – сказал проигравший выборы Вашадзе во время собрания своих сторонников.

Он назвал состоявшиеся выборы «криминальным фарсом» и потребовал проведения внеочередных парламентских выборов, передает РИА «Новости».

«Единая оппозиция требует назначения внеочередных парламентских выборов. Мы требуем, чтобы эти выборы прошли пропорционально. Требуем, чтобы ЦИК был укомплектован представителями НПО и экспертами», – заявил Вашадзе.

Ранее по итогам второго тура президентских выборов в Грузии победу одержала Саломе Зурабишвили, набравшая 59,52% голосов. Вашадзе сумел набрать лишь 40,48%.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как могут измениться отношения с Грузией после избрания нового президента.