Вакарчук рассказал о визите в Крым в марте 2014 года

Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что 8 марта 2018 года, за 10 дней до признания Крыма российским, посещал полуостров и столкнулся с крымской самообороной.

«Это было 8 марта 2014. Я понимал, что очень серьезные вещи происходили в Крыму. Я по собственной инициативе прилетел в Симферопольский аэропорт. На самом выходе меня заблокировала так называемая «крымская самооборона», которая с одной стороны вела себя корректно, но дала понять, что меня никуда не пустит», – приводит его слова портал «Крым.Реалии».

По его словам, через 30 минут после его прибытия в аэропорт «приехала большая группа наших братьев – крымских татар», которые решили его «защищать».

«К счастью меня защищать не нужно было. Но я запомню этот момент навсегда. Их поддержка, то, что они пришли ко мне и сказали: «Мы с вами» – я не забуду это никогда ... В тот момент я почувствовал, что есть украинская политическая нация», – добавил Вакарчук.

Напомним, Вакарчук вошел в число самых влиятельных людей Украины. Он считается одним из возможных кандидатов в президенты страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Вакарчук стал новой «звездой» украинской политики.

Напомним, 18 марта 2014 года Крым был признан частью России – по итогам референдума, проведенного на полуострове 16 марта. 11 марта, через день после визита Вакарчука, была принята декларация о независимости Крыма. Вопрос, вынесенный на референдум, был сформулирован 6 марта.