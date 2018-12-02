В Барнауле решили отдать здание единственного планетария в ведение РПЦ

Мэрия Барнаула начала передачу здания бывшей Крестовоздвиженской церкви в ведение РПЦ, в котором почти 70 лет находится единственный в городе планетарий.

Планетарий должен покинуть здание до конца декабря, в марте 2019 года бывшую церковь передадут церкви. Этот план был утвержден четыре года назад барнаульской мэрией по заявке местной епархии, сообщает «Тайга.инфо».

«Храм должен быть храмом. Там, естественно, должно быть восстановлено богослужение», – заявил секретарь Барнаульское епархии, протоиерей Георгий Крейдун.

Директор Барнаульского планетария Павел Ягодкин сообщил, что планетарий может переехать в кинотеатр «Родина». Однако реконструкцию здания и интеграцию зала планетария в помещения кинотеатра удастся завершить не раньше конца 2019 года. Стоимость реконструкции оценивали в 2014 году в 38 млн рублей.

Планетарий начал работать в конце 1949 года в здании построенной в 1908-м Крестовоздвиженскойцеркви. Планетарий в 1961 году посещал космонавт Герман Титов.