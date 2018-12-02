Русский экзархат в Европе прокомментировал решение Фанара о роспуске

Глава Западноевропейского экзархата приходов русской традиции архиепископ Иоанн продолжит руководить им, заявил Совет Архиепископии после того, как синод Константинопольской церкви объявил о решении распустить экзархат.

Архиепископия напоминает, что патриарший томос от 1999 года, полученный после «многолетних дебатов внутри Архиепископии» и переговоров с Константинополем, дал ей «статус экзархата (не временного)», передает РИА «Новости».

Указывается, что «именно этот статус, без всяких предварительных консультаций с каким бы то ни было официальным органом Архиепископии, был отозван» Константинополем в ноябре 2018 года.

У Архиепископии такие действия Константинополя вызвали «серьезную озабоченность», но было решено не торопиться с «поспешным ответом».

Подчеркивается, что «архиепископ Иоанн как правящий архиерей не просил ни об упразднении статуса экзархата, ни о собственном уходе на покой», поэтому «сохраняет за собой полноту пастырской ответственности».

Планируется созыв генеральной ассамблеи Архиепископии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении Константинополя распустить русский экзархат в Париже.