Силы США и Франции начали покидать позиции у сирийского Манбиджа

Американские и французские силы покидают позиции в районе сирийского города Манбидж, сообщил близкий к арабо-курдским формированиям источник.

По словам источника, близкого к «Сирийским демократическим силам», американцы «ушли с позиции Аль-Казия в городе Аль-Шуюх», а также в «деревне Аль-Ашек в окрестностях города Тель-Абъияд в направлении американской базы, расположенной в городе Эйн-Исса в провинции Ракка».

Как заявил источник РИА «Новости», силы США готовятся «к полному выводу из Сирии».

Военные Франции оставили ряд позиций у Манбиджа в Алеппо и Эйн-Иссы в Ракке.