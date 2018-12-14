Эрдоган назвал условия начала операции в сирийском Манбидже

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет военную операцию в сирийском Манбидже, если этот город не покинут курдские формирования.

«Мы намерены обеспечить стабильность и безопасность к востоку от реки Евфрат (в Сирии). Если Манбидж не будет очищен (от курдских формирований), то мы войдем и туда», – сказал он, передает ТАСС.

Президент также отметил, что «США стараются отвлечь внимание Турции путем затягивания реализации дорожной карты по Манбиджу».

В среду президент Турции сообщил о намерениях Анкары начать в ближайшие дни операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований в Сирии.

Ранее сообщалось, что турецкая армия намерена в ближайшие дни начать операцию на восточном берегу Евфрата. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не была настроена против США.