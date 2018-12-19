Финал акции «Уличный красава» пройдет на стадионе «Фишт»

Финальный этап всероссийской акции «Уличный красава», в которой примет участие 21 команда из разных регионов России, пройдет 22 декабря на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

«Все готово к встрече участников финального этапа. Мы хотели организовать игры на высшем уровне и поэтому договорились провести решающие матчи на олимпийском стадионе «Фишт». Еще недавно на нем играли звезды чемпионата мира по футболу, а теперь здесь встретятся лучшие игроки дворового футбола страны», – цитирует члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководителя департамента молодежных проектов Игоря Кастюкевича пресс-служба ОНФ.

В ОНФ рассказали, что сначала команды примут участие в отборочных играх на многофункциональной арене «Ледяной куб». В результате будут отобраны восемь команд – по четыре в каждой возрастной категории.

В финале определятся победители в двух возрастных категориях. Они получат главный приз турнира – сертификат на установку площадки для игры в футбол.

Всероссийская акция «Уличный красава» проводится «Молодежкой ОНФ» при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России и Министерства спорта в формате чемпионата по дворовому футболу. Акция проходит с октября 2018 года.

В акции приняли участие более 35 тыс. молодых людей со всей страны в двух возрастных категориях 14-15 лет и 16-17 лет. Все участники – непрофессиональные спортсмены, это обязательное условие акции. Турниры проходят в четыре этапа. Муниципальные игры состоялись на более чем 400 площадках страны. Затем определили лучших в регионе, которые соревновались с соперниками по своему округу.

В финальный этап прошли команды из Саратовской, Кемеровской, Тюменской, Архангельской, Свердловской, Томской, Владимирской, Тульской областей, Камчатского края, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республик, Республики Саха (Якутия), Республики Коми, Республики Калмыкия, Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя.