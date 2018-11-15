Знаменитые японские коты получат особый подарок из России

В ближайшее время прославившие на весь мир небольшой японский городок Ономити уличные коты Кен и Гоу перестанут быть бездомными. И все благодаря помощи неравнодушных россиян - жителей курортного городка Зеленоградск (Калининградская область).

В российском курортном городе Зеленоградск решили особым образом позаботиться о двух японских котах, получивших в последнее время мировую известность.

Кен и Гоу стали звездами интернета после того, как весь мир узнал о безуспешных неоднократных попытках двух бездомных котов посетить музей в японском городе Ономити. Судьба хвостатых интеллектуалов не на шутку взволновала многих пользователей сети. Одним из первых приобщить котов к искусству поступило предложение из Зеленоградска – расположенного в Калининградской области российского курорта, позиционирующего себя городом людей и кошек.

«Мы официально пригласили Кена и Гоу вместе с сопровождающими посетить побережье русской Прибалтики в марте, когда в городе традиционно отмечается День Зеленоградского кота. Помимо насыщенной праздничной и музейной программы они могли бы познакомиться со своими собратьями и с единственным в мире котошефом Светланой Логуновой. Прогуляться по нашему городу, где много интересных «кошачьих» арт-объектов. - сообщил директор музея «Мурариум» Сергей Шаранов. – В ответ мы получили из Японии очень доброе и трогательное письмо от директора местного музея, где помимо слов искренней благодарности объясняется причина невозможности подобного визита. В Ономити переживают, что домоседы Кен и Гоу не выдержат столь длительного путешествия.

Несмотря на вежливый отказ, неравнодушные зеленоградцы придумали, как передать двум японским котам привет из России.

«Под Новый год принято дарить подарки, и наши предприниматели изготовили для Кена и Гоу именные янтарные ошейники, и сконструировали домик, чтобы уличные коты из Ономити перестали таковыми быть, - пояснил глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой. - Мы надеемся, что наша переписка и заочное общение со временем перерастут в крепкую дружбу между жителями двух наших городов».

Бандероль с ошейниками из солнечного камня, по заверениям почтальонов, придет в Японию через пару недель.

«С домиком есть некоторые сложности, - рассказал Сергей Кошевой. – Согласно закону об особой экономической зоне, чтобы отправить такую габаритную посылку из Калининграда беспошлинно, необходимо собрать документы, подтверждающие что все материалы, из которых сделан дом, произведены в нашем регионе. Поэтому процесс сертификации займет некоторое время, но надеемся, что к наступлению Нового года по восточному календарю Кен и Гоу точно отпразднуют новоселье».