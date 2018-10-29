Два настойчивых кота прославили японский музей

Два упрямых кота уже несколько лет пытаются перехитрить охранника художественного музея Ономити в японской префектуре Хиросима и проникнуть в здание, их борьба прославила учреждение на весь мир.

Все началось в 2016 году, когда в музее Ономити состоялась выставка домашних животных. Мероприятие вызвало интерес у бродячего черного кота, но на входе в здание его развернул охранник. Это и положило начало борьбы кота за право войти в музей, пишет «Экономика сегодня».

Спустя некоторое время черный кот, который получил кличку Кен-тян, привел на подмогу товарища – рыжего кота Госаку. Борьба этой парочки и охранника музея продолжается до сих пор: не менее трех раз в неделю коты пытаются проникнуть в здание. Повествование противостояния охранника и животных ведет официальный Twitter музея.

История котов прославила музей больше, чем экспонаты его выставок. Музей даже начал выпускать товары с изображением котов, а сотрудники учреждение выложили композицию из свечей в знак любви к пушистым посетителям.