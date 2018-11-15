Госдума одобрила частичную декриминализацию 282-й статьи УК

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении законопроекты президента Владимира Путина о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ об экстремизме.

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ранее рассказал о поправках, рекомендованных комитетом к принятию во втором чтении, передает РИА «Новости».

По словам парламентария, «поправками ко второму чтению, рекомендованными к принятию, предлагается установить годичный срок давности привлечения к административной ответственности за рассматриваемые правонарушения, в отличие от установленного в настоящее время срока в три месяца».

Это обуславливается «необходимостью проведения надлежащего административного расследования и других процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, в том числе, проведения экспертизы распространяемых материалов на наличие экстремистских признаков».

Если же лицо в течение года после привлечения к административной ответственности вновь совершит аналогичное деяние, то последует уже уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на пять лет.

Напомним, во время прямой линии Владимир Путин призвал не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда».

Верховный суд России позже разъяснил, что не считает пост в соцсети преступлением, если тот не несет опасности для общества.

В свою очередь в ОНФ подготовили доклад о правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности» и представили его президенту 15 сентября.

В октябре глава государства предложил смягчить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные 282-й статьей; в частности, к ним относятся публикации в Сети.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что смягчение статьи об экстремизме дало результат еще до принятия закона.