Опубликовано объяснение Путина по запрету Пономареву посещать похороны Алексеевой

Президент России Владимир Путин заявил, что в деле 77-летнего правозащитника Льва Пономарева отсутствует политическая подоплека. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте Кремля расшифровка закрытой части заседания президентского СПЧ 11 декабря.

«Ничего там (в деле Пономарева – прим. ВЗГЛЯД) такого, засады никакой здесь нет, политической подоплеки», – сказал Путин на заседании Совета по правам человека.

Он сказал, что суд действовал в рамках закона, когда отказался отпустить Пономарева на прощание с коллегой Людмилой Алексеевой, говорится в выложенной сегодня стенограмме от 11 декабря на сайте Кремля.

«К близким родственникам могли бы отпустить на прощание, на похороны, другого случая в законе не предусмотрено. Судья руководствуется этими прямыми указаниями самого текста закона, вот и все», – добавил президент.

Он также выразил уверенность, что никто в России не обратил бы внимания на такое решение суда, если б оно было принято в отношении неизвестного человека. По словам Путина, другого решения быть не могло, так как «закон для всех одинаков». Президент отметил, что его несоблюдение может привести к негативным последствиям.

«Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, страна потом погружается в условия чрезвычайного положения», – высказался он.

Ранее Пономорев просил отпустить его на похороны правозащитницы Алексеевой, которая умерла на 92 году жизни, однако суд ему отказал.

На заседании Путин поручил генпрокурору Юрию Чайке проверить дело Пономарева, которого арестовали на 25 суток (который позже снизили до 16 суток) из-за размещенного в соцсетях призыва поучаствовать в акции в поддержку организаций «Новое величие» и «Сеть».