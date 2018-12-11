Путин обещал поручить Чайке проверку дела Пономарева

Президент России Владимир Путин пообещал попросить генпрокурора Юрия Чайку проверить закончившееся арестом дело лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.

«Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть повнимательнее (на дело)», – приводит ТАСС слова Путина.

Однако российский президент отметил, что «ставить под сомнение в нашем разговоре справедливость принятого судом решения очень трудно, просто невозможно».

«Есть суд, он принял решение, потом второе решение. Я, разумеется, исходил из того, что эта тема всплывет (на заседании). Но что я увидел из той справки, которую прочитал, речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям», – пояснил Путин.

Напомним, суд приговорил 77-летнего Пономарева к аресту на 25 суток из-за размещенного в соцсетях призыва поучаствовать в акции в поддержку организаци «Новое величие» и «Сеть».

Позже правозащитник попросил суд отпустить его на похороны коллеги Людмилы Алексеевой, которая умерла в субботу на 92 году жизни, однако суд в этой просьбе Пономареву отказал.