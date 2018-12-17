Запашный ответил на обвинения в издевательстве над животными

Дрессировщик Эдгард Запашный ответил на упреки в жестоком обращении с животными, заявив, что запрет необходим только в тех странах, где нет цирковой школы.

«В таких странах как Колумбия, Аргентина никогда не было ни цирковой школы, ни понятия отношений между человеком и животным. Во многом они действительно портили общий имидж цирковой индустрии», – сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» Запашный.

По мнению Запашного, в России другая ситуация, и отдельные случаи здесь не показательны.

«Поток зрителя (...) говорит о том, что, несмотря на тот имидж, который постоянно навязывают об издевательствах над животными, и что мы тут все уроды, он полностью не соответствует действительности», – добавил артист.

Напомним, на заседании президентского совета по культуре и искусству директор Большого московского цирка Эдгард Запашный затронул вопрос об открытии в Сколково в 2019 году постоянной площадки канадского цирка Cirque du Soleil. Президент Владимир Путин в ответ пообещал разобраться в ситуации, отметив, что «распахивать ворота так уж не стоит». В Cirque du Soleil в ответ отметили, что площадка строится под многофункциональный зал для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не под стационарный театр канадского цирка.