Поставщик итальянских броневиков российским военным осужден за махинации

Обвиняемый в мошенничестве с таможенными пошлинами при ввозе в Россию итальянских армейских бронированных грузовиков бывший гендиректор Оборонлогистики Евгений Бондарь приговорен к четырем годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Приговором Пресненского суда подсудимый Бондарь признан виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ. – прим. ВЗГЛЯД), ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима» – сообщил ТАСС представитель суда.

Сообщается, что суд взыскал в пользу потерпевшей стороны в лице Минобороны России более 11,5 млн рублей.

Напомним, Евгений Бондарь является одним из фигурантов дела Оборонсервиса. В 2011 году Оборонсервис и Оборонлогистика заключили с Минобороны госконтракты на поставку 264 бронеавтомобилей Iveco LMV M65 итальянской фирмы Defence Vehicles. После громкой отставки Анатолия Сердюкова осенью 2012 года и проверки всех заключенных под его руководством коммерческих контрактов выяснилось, что при перевозке партии броневиков в Россию была совершена крупная финансовая афера.