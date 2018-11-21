Россия построит судостроительный завод в сирийском Тартусе

Замминистра обороны России Тимур Иванов сообщил, что в сирийском порту Тартус планируется построить судостроительный завод.

«У нас есть совместный проект по строительству судостроительной мастерской или судостроительного завода совместно с Минпромторгом непосредственно в Тартусе для возможности проведения ремонтов судов различного класса. Ведется проектирование, на место выехала рекогносцировочная группа», – сказал Иванов в интервью «Коммерсанту».

Иванов пояснил, что в порту планируется создать наземную инфраструктуру со станочным парком.

Также он отметил, что на авиабазе Хмеймим ведется строительство складов, арсеналов и укрытий для авиатехники.

В Тарсусе расположен пункт материально-технического обеспечения российского флота, использующийся для работы в Средиземном море.

В ноябре сообщалось, что Россия создаст в Сирии крупнейший на Ближнем Востоке центр по экспорту зерна.