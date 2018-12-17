Главе эстонской НКО запретили въезд в Россию до 2073 года

Руководителю эстонского НКО «Центр развития коренных народов URALIC» Оливеру Лооде запретили въезд в Россию до 2073 года, он сможет въехать на территорию страны в возрасте 99 лет.

Лооде остановили российские пограничники на КПП «Ивангород-Нарва», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на его публикацию в соцсетях.

Ему предъявили уведомление о запрете на въезд в страну до 25 октября 2073 года.

Глава НКО пояснил, что не возражает против такого решения, поскольку «Россия как суверенная страна сама определяет, кого она впускает в свою страну, а кого нет, и на какой срок».

«Что я нахожу впечатляющим, так это продолжительность запрета на въезд. До 2073 года - 55 лет, и если я доживу до этого времени, то мне будет 99 лет», – написал он.

Запрет был установлен по инициативе ФСБ на основании федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в Российскую Федерацию», пояснил Лооде.

В июне замдиректора департамента информации и печати МИД Артем Кожин заявил, что Россия запретит въезд «русофобски настроенным» эстонским политикам.