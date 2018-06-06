МИД отреагировал на принятие Эстонией своего «списка Магнитского»

Россия не оставит недружественные акты других стран без надлежащего ответа, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

В качестве последнего примера Кожин привел Эстонию, которая 29 марта ввела запрет на въезд 49 гражданам России из так называемого «списка Магнитского».

«В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии. Подчеркнули, что упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям», – приводит слова Кожина официальный сайт МИД.

Ранее МИД ответил на аналогичный шаг властей Литвы.

«Соответствующие меры будут предприняты и в отношении Латвии, также присоединившейся к этой провокационной антироссийской линии», – сказал он.

В середине января в МИД России отреагировали на публикацию «списка Магнитского» в Литве. Ранее департамент миграции Литвы опубликовал «список Магнитского», в который попали 49 россиян. Им запретили въезд в республику.

Напомним, в феврале латвийский сейм одобрил санкции против россиян из «списка Магнитского».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сравнил страны Прибалтики с «запоздало подтявкивающими США шавками», которые запретили 49 россиянам въезд на свою территорию.