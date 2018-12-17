Госкомпании обязали перейти на отечественное ПО

Государственные компании должны до 2021 года запланировать переход преимущественно на российское программное обеспечение, говорится в директиве, подписанной вице-премьером Антоном Силуановым.

Из директивы, факт подписания которой газете «Ведомости» подтвердил представитель Силуанова Андрей Лавров, следует, что спустя 10 дней с получения документа компания должна созвать совет директоров, а госпредставители – проголосовать по данному вопросу. После одобрения на совете директоров госкомпании должны за два месяца подготовить и утвердить план перехода до 2021 года преимущественно на российский софт.

Кроме того, госкомпании должны поставить аналогичные задачи перед дочерними предприятиями, в которых им принадлежит более 50% уставного капитала, и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязи.

В перечень попадают компании, в которых государство является контролирующим акционером и имеет большинство голосов в совете директоров, сообщил руководитель департамента по взаимодействию с органами государственной власти KPMG в России и СНГ Антон Усов.

Тем временем в России планируют создать первый крупный суперкомпьютер на отечественном процессоре, который станет одним из самых мощных в стране. Одна из сфер его применения – оборонная промышленность.