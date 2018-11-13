Стало известно о разработке суперкомпьютера на базе российского процессора

В России планируют создать первый крупный суперкомпьютер на отечественном процессоре, который станет одним из самых мощных в стране; одна из сфер его применения – оборонная промышленность.

О планах по разработке суперкомпьютера на базе российского процессора сообщили источники на IT-рынке, знакомые с ходом проекта, передает «Коммерсант».

По словам одного из них, речь идет о «долгосрочном военно-промышленном проекте, одна из частей которого – создание суперкомпьютера на российском процессоре «Эльбрус».

Он отметил, что это первый крупный российский суперкомпьютер на отечественном процессоре, до этого для них использовали американские: «На процессорах «Эльбрус» ранее работали только небольшие суперкомпьютеры размером со шкаф. Это же будет довольно мощный суперкомпьютер, который наверняка сможет войти в рейтинг TOP500».

Отмечается, что одним из исполнителей проекта выступает Институт программных систем им. А. К. Айламазяна. По предварительной оценке, стоимость той части проекта, которая включает создание суперкомпьютера, превышает 1 млрд рублей. В данный момент идут подготовительные работы.

В Институте программных систем подтвердили, что планируют участвовать в разработке суперкомпьютера на российском процессоре. По словам директора института Сергея Абрамова, в данный момент «формируется крупный проект с целью решения конкретной прикладной проблемы в ОПК, и создание суперкомпьютера на российском процессоре – одна из частей этого проекта».

Он подтвердил, что, вероятнее всего, будут использоваться процессоры «Эльбрус». По мнению Абрамова, «это будет один из наиболее мощных российских суперкомпьютеров».

Процессоры «Эльбрус» выпускаются компанией МЦСТ. Там отказались от комментариев, но отметили, что считают, что процессоры достигли производительности, позволяющей использовать их при создании суперкомпьютеров.

В свою очередь в компании «Байкал Электроникс», которая также разрабатывает отечественные процессоры, сообщили, что им ничего не известно о данном проекте. Там же предположили, что в ближайшем будущем проекты суперкомпьютеров на отечественной элементной базе будут реализованы в гражданской и коммерческой сферах.

Новая версия мирового рейтинга суперкомпьютеров TOP500 вышла 11 ноября. В него вошли три российских суперкомпьютера: на 79-м месте «Ломоносов-2» производства компании «Т-Платформы» в МГУ им. М. В. Ломоносова, на 282-м – компьютер производства «T-Платформы» и Cray в главном вычислительном центре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 485-м – «Ломоносов» производства «Т-Платформы».

Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко отметил, что для вычислительных задач, обеспечивающих безопасность и обороноспособность страны, лучше иметь продукты, архитектура и программное обеспечение которых прозрачны и полностью контролируются отечественными специалистами: «Отечественный процессор и прочая элементная база – это основа современной кибербезопасности, особенно в оборонной промышленности и вооруженных силах».

Указывается, что суперкомпьютер идеально подходит для использования в ОПК с целью разработки и моделирования вооружений.

«В боевых условиях необходимо вести огромное количество вычислений, обрабатывать видео, аудио и сенсорные данные. Все это сложно делать без участия кластера суперкомпьютеров», – согласился руководитель центра бизнес-анализа ГК «Рамакс» Сергей Левашов.

При этом на момент появления такого суперкомпьютера, возможно, уже потребуется создавать новые, так как «цели и задачи уже могут измениться», предупредил заместитель гендиректора «Рамакс Интернейшнл» Сергей Костин.

Напомним, в июле в России разработали уникальный фотонный суперкомпьютер.