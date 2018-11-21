Священник предрек судьбу «новой украинской церкви»

Созданная на Украине автокефальная церковь рано или поздно прекратит свое существование, считает настоятель Храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Прошедший на Украине «объединительный собор» стал легализацией раскольников и самосвятов, заявил Вигилянский в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Мы помним, что мотивировкой выдачи так называемого томоса об автокефалии со стороны Константинопольского патриарха было уврачевание раскола. Но этого точно не получилось. Произошло углубление раскола», – сказал он.

По его словам, если раньше раскол был только на украинской политической и религиозной карте, сейчас он коснулся православных церквей в мире.

Он отметил, что ни один из представителей поместных церквей (а приглашения на собор были посланы всем) не приехал, так как понимал, что происходит легализация раскольников и самосвятов.

«Что здесь произошло? Собрались большей частью Киевский патриархат и автокефальная церковь. И Константинополь их легализовал», – сказал он.

Также протоиерей прокомментировал появление на соборе двух архиереев канонической УПЦ.

По его словам, пришло только двое, несмотря на большую заинтересованность властей Украины в том, чтобы их пришло больше.

Он рассказал, что один из пришедших оказывал давление на всех остальных в стремлении возглавить новую структуру. «Если бы он добился этого, то Константинопольский патриархат мог бы сказать другим поместным организациям, что возглавил канонический архиерей», – добавил он.

В итоге новое объединение возглавил человек, который не имеет никакого отношения к апостольской преемственности.

«Судьба этой организации – ее церковью назвать трудно – печальна. Не в ближайшие годы, но через десятилетие она прекратит существование, это точно», – сказал он, напомнив, что в истории подобных примеров масса.

Вигилянский напомнил, что власти Украины не скрывают, это новая структура – государственная церковь, что нарушает конституцию страны.

«Но если власть пришла в результате вооруженного переворота, о какой конституции может идти речь? Попраны как светские, так и религиозные законы», – отметил он.

Он также предположил, что сейчас разные православные церкви выпустят официальные заявления по поводу произошедшего. «Некоторые церкви отмолчатся, но поддерживать Варфоломея не будут», – считает он.

Он напомнил, что ранее ни одна церковь не высказала поддержку – ни румынская, на грузинская, ни даже зависимые от Константинопольского патриархата кипрская и элладская.

Напомним, в субботу в Софийском соборе Киева прошел «объединительный собор». По его итогам президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» решили называть «православной церковью Украины».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что ждет «новую украинскую церковь».