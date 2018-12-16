Володин обвинил Порошенко в разрушении украинского общества

Легитимность принятого в Киеве решения об автокефалии сомнительна, так как в «объединительном соборе» не участвовали все стороны; президент Украины Петр Порошенко объявлением об автокефалии разрушает стоящее на грани раздора общество, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию. Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви», – передает слова Володина РИА «Новости».

По его словам, украинский президент уже без того стоящее на грани раздора общество еще больше разрушает.

«Ему безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины, ему нужна только личная власть. Он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере», – заявил Володин.

В субботу в Софийском соборе в Киеве прошел «объединительный собор», по его итогам президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский неканонического Киевского патриархата Епифаний (Думенко).

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