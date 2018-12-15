Экс-посол США объяснил санкции атакой на армию и флот России

Санкции используются, чтобы лишить Россию сильных армии и флота, заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст.

Он отметил, что «сильная экономика поддерживает сильную военную мощь», поэтому США хотят ослабить российскую экономику, чтобы «агрессивная держава» не могла иметь «сильную армию или сильный морской флот».

Хербст, сославшись на данные МВФ, утверждает, что ВВП России из-за санкций «теряет больше 1% в год», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Прямой».

Напомним, Bloomberg указывало, что все прежние жесткие ограничительные меры Вашингтона так и не уничтожили российскую экономику.