Трамп выбрал и.о. главы аппарата Белого дома

И.о. главы аппарата Белого дома станет директор административно-бюджетного управления Мик Малвэни, сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп в Twitter заявил, что покидающий пост главы аппарата Джон Келли «отлично послужил» США. Трамп похвалил и Малвэни за «выдающуюся работу».

Президент заявил, что с нетерпением ждет возможности поработать с Малвэни, когда тот займет новую должность. Трамп намерен продолжить трудиться над тем, чтобы «сделать Америку вновь великой».