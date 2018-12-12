Келли рассказал, что он в ярости на Иванку Трамп и Кушнера

Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли «в ярости» на дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера за их влияние на его отставку, которая состоится до конца года, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

В распоряжении Келли оказались письменные доказательства того, что сделали или чего требовали (для отставки Келли. – прим. ВЗГЛЯД) Иванка Трамп и Джаред Кушнер, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что записи Келли «видимо, нарочно оставил на виду своих сотрудников».

По информации американских СМИ, дочь и зять Трампа ратовали за отставку Келли и назначение на его место главы аппарата вице-президента США Ника Айерса. По мнению ближайшего окружения президента США Трампа, мог бы занять ведущую позицию в комитете политических действий (PAC) и посодействовать в решении многочисленных финансовых вопросов. При этом отмечается, что новая должность позволила бы Айерсу укрепить свою роль «в зоне Трампа», чего якобы и добивались Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Однако вопреки планам дочери и зятя Трампа Ник Айерс отказался перейти на должность главы аппарата Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост. По словам лидера США, «Келли уйдет в конце года». В ближайшие дни будет назван человек, который заменит Келли. Трамп уточнил, что назначение может быть временным.