Австрия подтвердила отношение к «Северному потоку – 2»

Вена считает газопровод «Северный поток – 2» экономическим проектом, сообщил пресс-секретарь главы МИД Австрии Питер Гушельбауэр.

Так он прокомментировал резолюцию Европарламента по «Северному потоку – 2», передает ТАСС.

Напомним, Финляндия и Германия также подтвердили позиции по «Северному потоку – 2», они не увидели в нем угрозы.