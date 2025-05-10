«Космос-482» сошел с орбиты и упал в Индийский океан

Tекст: Мария Иванова

Космический аппарат «Космос-482», запущенный в 1972 году, завершил свое существование, сойдя с орбиты и упав в Индийский океан, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

По информации специалистов ЦНИИмаш, аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9.24 по московскому времени на расстоянии 560 километров к западу от острова Средний Андаман и упал в океан западнее Джакарты.

Схождение «Космос-482» контролировалось средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Аппарат был предназначен для исследования Венеры, однако из-за неисправности разгонного блока не смог покинуть земную орбиту.

После неудачного запуска в 1972 году «Космос-482» находился на высокой эллиптической орбите Земли. В течение десятилетий его траектория постепенно снижалась, что в итоге привело к неконтролируемому сходу с орбиты и падению в океан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-службе Роскосмоса заявили, что советская автоматическая станция «Космос-482» войдет в атмосферу Земли предположительно 9–10 мая, и ее падение не представляет серьезной опасности.

Ранее американский космический эксперт Джонатан МакДауэл ранее опроверг заявления западной прессы о том, что эта станция упадет на Землю в 2019 году.