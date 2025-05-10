Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Венесуэла предоставила странам БРИКС приоритет в нефтегазовых проектах
Власти Венесуэлы объявили о приоритетном доступе государств БРИКС к участию в новых нефтегазовых проектах, отметив активное сотрудничество с Россией и Китаем.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о готовности Боливарианской Республики предоставить странам БРИКС приоритетное право на участие в нефтегазовых проектах, передает ТАСС. По его словам, Венесуэла хочет открыть рынок для инвестиций государств – членов БРИКС, а для этого объединения сохраняет приоритетный порядок.
Глава МИД отметил, что сотрудничество с Россией, Китаем, Индией и ЮАР уже развивается, и компании из этих стран активно инвестируют в нефтегазовую отрасль республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, The Washington Post назвала парад Победы в Москве провалом для Запада. Владимир Путин заявил об успехах в отношениях между Россией и Венесуэлой. Путин и Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве между двумя странами.