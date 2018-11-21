В Германии рассказали о позиции по «Северному потоку – 2»

Резолюция Европарламента по «Северному потоку – 2» не изменила позицию правительства Германии по данному проекту, заявили в пресс-службе кабмина.

«В германской позиции по-прежнему не произошло изменений. Nord Stream 2 в первую очередь является экономическим проектом. На это правительство ФРГ уже указывало многократно. Но проект имеет политическую составляющую. В этой связи правительство ФРГ вновь указывает на то, что нам нужна ясность, что произойдет с ролью Украины как транзитера после 2019 года. Это остается в силе», – заявил представитель кабмина Германии, передает РИА «Новости».

Ранее советник министерства экономики и занятости Финляндии Кари Клемм также сообщил, что, несмотря на резолюцию Европарламента, Финляндия, выдавшая разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2», не изменила позицию.

В среду Европейский парламент выступил за закрытие российского проекта «Северный поток – 2». В резолюции проект назвали политическим и опасным для европейской безопасности. Ранее на этой неделе резолюция против проекта была также принята в США.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала шансы проекта устоять под натиском противников.