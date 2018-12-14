Украинские неонацисты напали на Институт сердца в Киеве

Собрание коллектива Института сердца министерства здравоохранения Украины в Киеве оказалось сорвано украинскими радикалами, которые не выпускают медиков из здания, сообщил директор института, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров.

Тодуров рассказал, что на собрание коллектива медиков пришла некая «девочка» и «начала снимать». Ей объяснили, что она не имеет права делать видеозапись «производственного собрания врачей, где обсуждаются внутренние вопросы больницы», передает РИА «Новости».

Сами радикалы заявляют, что «пришли посмотреть, как Борис Тодуров проводит тренинги для медиков, как противодействовать активистам», передает УНИАН.

Медики вызвали полицию, но еще до приезда правоохранителей в институт ворвались люди в масках.

«Начали угрожать, требовали, чтобы мы что-то делали для них, что они хотят», – рассказал Тодуров.

По его словам, следом «приехала полиция, их остановила», но потом появилась «группа поддержки» радикалов. Сейчас радикалы «дежурят у входа», перекрытого полицией.

Напавшие на институт оскорбляют Тодурова и угрожают ему, называют сепаратистом.

«Я им объясняю, что я нахожусь на работе, что я при исполнении своих служебных обязанностей. В клинике находится 200 человек, тяжелых больных», – сообщил профессор.

Как следует из сообщения УНИАН, в институт ворвались украинские неонацисты.

Напомним, нападениям на Украине подвергаются адвокаты, журналисты, политики, храмы, дипломатические миссии, учебные заведения.