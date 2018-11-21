Порошенко оказался лидером антирейтинга в пяти областях Украины

Президент Украины Петр Порошенко возглавил антирейтинг возможных кандидатов на пост главы государства в пяти областях страны, об этом свидетельствуют данные исследования «Портреты регионов», проведенного социологической группой «Рейтинг».

Порошенко стал лидером антирейтинга в Одесской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса.

Исследование показало, что за него не проголосовали бы в Одесской области 75% опрошенных, Ровенской – 40%, Житомирской – 38%, Кировоградской и Черкасской по 60% респондентов.

Опрос был проведен в рамках проекта «Портреты регионов» с 16 ноября по 4 декабря среди жителей Одесской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областей Украины.

В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов, выборка была сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры регионов и с учетом типов поселений. Погрешность составила не более 2,4%.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков в комментарии для газеты ВЗГЛЯД пояснил, что украинцы могут оказаться в ситуации «ворованных выборов», причем они будут «сворованы» тем, кто сейчас не может набрать и 10% поддержки.

Президентские выборы на Украине состоятся в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти выборы в Верховную раду.